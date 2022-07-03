«حماية المستهلك»: سحب مقدم حجز السيارات من الوكلاء بفائدة 18%

أكد اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يحاول في الوقت الحالي الوصول لحل بين الوكلاء وحاجزي السيارات.

وأضاف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ«المال»، أن كل من حجز سيارة من الوكيل ودفع القيمة المالية المقررة لسعر السيارة قبل 12_4 – 2022 سيتم تسليمه بالسعر التي حجز به دون إضافة أي زيادة في الأسعار.

وأشار إلى أن من يريد أن يسحب مقدم الحجز خاصة من قاموا بالحجز بعد 12-4- 2022 يحصل على نسبة الفائدة كما في البنوك وتمثل 18%، لافتا إلى أن الجهاز يحاول إنهاء الأزمة بين الجميع وهذا هو الدور المنوط به.

جدير بالذكر أن الأزمة بدأت عندما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسليم السيارات بذات السعر المثبت بمستند الحجز خلال الفترة الماضية.

وقفز سعر السيارات فى مصر خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع فى المعروض وزيادة فى الطلب سواء من العملاء أو التجار فى السوق المصرية.

ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

وجاء فى القرار أنه فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى تاريخ الحجز.

وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.