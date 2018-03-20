حماية المستهلك : زيادات الإسمنت غير مبررة وانفراجة مرتقبة

عمر سالم قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الزيادات الأخيرة لشركات الأسمنت غير مبررة . وأضاف يعقوب فى تصريحات لـ "المـال" أن كافة الشركات تتعلل بزيادة الأسعار نتيجة انخفاض الكميات بعد توقف بعض المصانع عن العمل مثل…

عمر سالم

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الزيادات الأخيرة لشركات الأسمنت غير مبررة .

وأضاف يعقوب فى تصريحات لـ “المـال” أن كافة الشركات تتعلل بزيادة الأسعار نتيجة انخفاض الكميات بعد توقف بعض المصانع عن العمل مثل مصنع العريش للأسمنت نتيجة صعوبة عبور الشاحنات.

وتوقع يعقوب انفراجة مرتقبة فى أسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة نتيجة افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت خلال أبريل المقبل والذي يعد ضمن أكبر مصانع الاسمنت فى مصر ، ولكنه سيتم الانتظار فى التحقيق فى زيادة الأسعار للأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن كافة شركات الاسمنت قامت الفترة الماضية بزيادة أسعارها من 970 جنيه إلى نحو 1250 جنيه للمستهلك منتصف مارس الجاري وهي أعلى أسعار فى تاريخ الأسمنت.