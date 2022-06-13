«حماية المستهلك» : حملة مكبرة على حي الموسكي للتأكد من صلاحة السلع المعروضة

شن جهاز حماية المستهلك حملة مبكرة بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحة في القاهرة، للتفتيش على عدد من المحال بنطاق حي الموسكي في القاهرة، للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، و صحة التراخيص وصلاحية اللحوم المعروضة في بعض سلاسل السوبر الماركت للاستهلاك الآدمي.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، وتم ضبط 10.739 طن مواد غذائية ،وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق ، وخصص رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.