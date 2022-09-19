«حماية المستهلك» : حملة مكبرة على المخابز المخالفة في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد، حملة تفتيشية على مخابز قرى اللواء صبيح، وعلي بن أبي طالب، وعبدالمجيد الجغيل، وعائشة عبدالرحمن، ومخابز مدينة الفرافرة، للتأكد من الموصفات القياسية وجودة الخبز المقدم للمستهلكين.

يشار إلى أن الحملة تأتي تنفيذا للخطة الشاملة التي وضعها جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة على كل ما يخص صحة المواطن وخاصة رغيف الخبز والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر نقص وزن للمخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين وعرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالفرافرة بضرورة الابلاغ في حال وجود أي مخالفة.