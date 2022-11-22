«حماية المستهلك»: حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق فى الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد حملة تفتيشية على المحلات التجارية بمدينة باريس للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

أسفر ت الحملة عن وجود بعض المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توفر شهادات صحية.

ويهيب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، ويُناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي فى إطار تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق، حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع.