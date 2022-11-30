أعلن جهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لفحص سيارات بروتون ساجا FLX موديلات 2019 – 2020 للكشف علي دورة الوقود (البنزين ) وتعديلها إذا لزم الأمر.

وتأتي حملة استدعاء السيارات بالتعاون مع شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب – وكيل بروتون فى مصر، إذ بلغ عدد السيارات المطلوبة داخل الإستدعاء هي 549 سيارة .

وأضاف بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك أنه الحملة تأتى في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية منظومة دورة الوقود، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائى لسلامة المستهلكين.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19399 وذلك للحجز المُسبق والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.