«حماية المستهلك»: حملات يومية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار وعدم التلاعب

شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات اليومية في جميع المحافظات والأسواق والمحلات التجارية، لضبط السوق والوقوف على الأسعار ومدى التزام التجار بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الجهاز.

وشهدت الفترة الماضية التزاما تاما من التجار بالأسعار التي أقرها الجهاز، كما التزم أصحاب المخابز بقرار رئيس الوزراء الذي ألزم التاجر بتعليق لافتة بالأوزان لرغيف الخبز.

في ذات السياق، كشف مصدر بجهاز حماية المستهلك تفاصيل متابعة الجهاز لتطبيق قرار رئيس الوزراء بإلزام أصحاب المخابز بتعليق لافته أسعار أمام المخبز، مؤكدًا أن هناك لجنة من حماية المستهلك مرت على العديد من المخابز لمتابعة تنفيذ قرار الأوزان والأسعار المحددة التي يجب أن يلتزم التجار بها.

جدير بالذكر أن القرار ألزم التاجر أن يقوم بتعليق لافتة بالأوزان والأسعار على الفرن حتى يكون مرئية للمستهلك، كما جاءت الأسعار والأوزان المقررة من الجهاز كالأتي: «وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا و65 جرامًا بـ75 قرشًا و90 جرامًا بجنيه واحد».

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن حملات الرقابة على المخابز تتم بشكل يومي من الإشراف من إدارة الرقابة على الأسواق التابعة لحماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك إحصائية يومية من كافة الأفرع الإقليمية توضح عدد المأموريات وما أسفرت عنه الحملات.

وأشار إلى أنه عند رصد أي مخالفة تتعلق بالخبز أو السلع يتم تحرير محضر بالمخالفة وإحالتها للجهات المختصة بالتحقيق في هذا الأمر، وتطبيق الغرامة المقررة من قبل الجهاز، لافتا إلى أنه لا يجوز التصالح في أي مخالفة دون الرجوع إلى الجهاز.

وطبق عقوبة على مخبز سياحي «توك توك»، بلغت قيمتها 100 ألف جنيه، ورفض التصالح في القضية إلا بعد سداد العقوبة المالية المقررة عليه.

ومرّ جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.