«حماية المستهلك»: حملات مكثفة لتطبيق قرار «التموين» بشأن الدقيق

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يكثف حملاته الرقابية منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن على الأسواق، وذلك للتأكد من جودة المتجات ومدى صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين، من خلال الاشتراك مع كافة الأجهزة الرقابية وهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور طاق الهوبي رئيس الهيئة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لابد من حصول السلع الغذائية والمنتجات على موافقة من هيئة سلامة الغذاء قبل طرحها، لافته إلى أنه في حالة عدم توافر تلك الموافقات يتم التحفظ على المنتجات من قبل هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، لتحرير المحاضر اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أصدر توجيهاته لكافة الأفرع بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بشأن تحديد سعر ووزن الخبز للمخابز بعد استلامها الدقيق المدعم بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

جدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت أن سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد.

وأكدت المصادر، أن الجهاز لم يستقبل أي شكاوى بخصوص المخابز التي استلمت الدقيق المدعم، مضيفة أن هناك التزاما بنسبة 100% من قبل المخابز بقرار وزير التموين.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك والأفرع التابعة له في المحافظات الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في أسعار الخبز الفينو المقررة من وزارة التموين، عبر الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز للعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.