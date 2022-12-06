«حماية المستهلك»: حملات مكثفة في المحافظات لمراقبة أسعار «الأرز والزيت»

شنت جميع أفرع جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة أسعار السلع الغذائية تحديدا «الزيت والأرز».

أكدت مصادر بالجهاز لـ«المال»، أن أفرع الجهاز في المحافظات قامت بالتنسيق مع الحكم المحلي والتموين والصحة، لمراقبة السلع، لافتة إلى أن التركيز الأساسي للحملات هو مراقبة أسعار الأرز والزيت كونهما السلعتين اللتين تشهدان إقبالا كثيفا الفترة الحالية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الضبطيات الناتجة عن الحملات لأفرع الجهاز في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن محافظات السويس، والشرقية، والوادي الجديد والمنيا، شهدت حملات مكثفة منذ بداية اليوم حتى الآن، لافتة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه التاجر المخالف وعرضة على الجهات المختصة للتحقيق معه.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر.

وأوضح أن أسعار السيارات وسوق السيارات في الوقت الحالي بدأت تستقر، لافتًا إلى أن الشكاوى والمحاضر بدأت تقل حول العروض الوهمية في «الجمعة البيضاء».

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.