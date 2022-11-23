«حماية المستهلك»: حملات مكثفة على مضارب الأرز في الشرقية.. واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

يتابع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، توافر السلع الغذائية بما فيها الأرز الأبيض بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، من خلال الحملات التي يشنها الفرع على مدار اليوم، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة بالجهاز لـ«المال».

وقالت المصادر، إن الفرع يشن حملات يومية على مضارب الأرز والمحال التجارية الكبيرة في نطاق الـ27 مركزا بالمحافظة من خلال التعاون مع الجهات الرقابية ومباحث التموين ومديرية تموين الشرقية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات تستهدف مضارب الأرز والتجار معا لمتابعة عملية تسليم الأرز من المضرب للتجار بالأسعار المعلن عنها، لعدم بيعه بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي للمواطنين، لافتة إلى أن المتابعة تستهدف جميع مضارب الأرز بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الأرز متوافر بكميات كبيرة في المحال التجارية ولا يوجد أي أزمة تتعلق بالأسعار أو نقصه، لافتة إلى أنه في حال تلقي الفرع أي شكوى يتم التعامل معها في أسرع وقت ممكن طبقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.

وعن كيفية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأسعار الأرز، أكدت المصادر، أنه في حال عدم التزام التجار بالأسعار المعلن عنها يتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاه الواقعة.

وتابعت المصادر أن الفرع متواجد داخل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة على مدار الساعة واليوم، لضبط عملية البيع والشراء للمواطنين وعدم استغلالهم في السلع الغذائية، لافتة إلى أن السلع متوافرة داخل المحال التجارية والأسواق ولا توجد أي شكاوى بشأنها.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، الأحد الماضي، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد انتهاء الـ3 أيام المهلة التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.