حماية المستهلك: حملات مكثفة على المناطق الصناعية في الشرقية.. والتحفظ على مواد غذائية

أكد مصدر بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يشن حملات مكثفة على المناطق الصناعية في محافظة الشرقية، وأن أكثر المناطق استهدافا للجهاز هي العاشر من رمضان ومنطقة الصالحية الجديدة، وهما من المناطق الأكثر تصنيعا للمنتجات الغذائية والأسمدة والمبيدات.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن حملات موسعة ومستمرة على الأسواق والمحال التجارية، حرصا منه على التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة أنواعة.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يستهدف المدن الصناعية المشهورة في المحافظة بالصناعة، للمراقبة على جودة المنتجات التي تصنع داخل هذه المصانع، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة وبشكل يومي لضبط المخالفين في المناطق الصناعية.

وأشار إلى أنه يتم تحرير محاضر للمحال التجارية والمصانع المخالفة ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمخالفة قرار رئيس الوزراء بعد إعلان الأسعار، مضيفا إلى أن الفترة الماضية حرر الجهاز العديد من المخالفات وتم التحفظ على كميات من الأدوية والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وتابع: يتم التنسيق بين رؤساء مجالس المدن ورؤساء المناطق الصناعية من أجل المراقبة على المصانع والمحال التجارية.

تأتي تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وتشديد الرقابة على المنشآت الاستهلاكية والمرور على الأسواق والمحلات التجارية، إذ يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.