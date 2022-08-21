«حماية المستهلك»: حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الأسعار

أكد مصدر مسؤول بالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، أن اللجان الخاصة بالجهاز كثفت حملاتها على الأوسواق والمحلات في نطاق الـ27 مركزا التابعين للجهاز في المحافظة.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على جميع المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز شن حملاته على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وجميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضح أن الجهاز حرر العديد من المحاضر بشأن ارتفاع السجائر وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، مضيفا أنه تم المرور على جميع المناطق الصناعية والمصانع في منطقتي العاشر من رمضان والصالحية كونهما أكبر المناطق الصناعية في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أنه تم التنبيه على جميع المحلات والأسواق التجارية بالإعلان عن السعر الموحد على السلع المباعة للمواطنين، وعدم احتكار أي سلع بغرض بيعها بأسعار مرتفعة.

وتستمر الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل.

إضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.