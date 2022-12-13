«حماية المستهلك»: حملات مكثفة على الأسواق بالشرقية.. والتحفظ على كميات من الزيت

كثف الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الشرقية، حملاته الرقابية على الأسواق والمحال بالتعاون مع مديرية التموين والحكم المحلي لمتابعة الإعلان عن الأسعار، طبقا لتوجيهات رئيس الحكومة.

وقالت مصادر بالجهاز، إن رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك شن حملات مكثفة على الأسواق الكبيرة والمعروفة للتأكد من إعلان التجار عن الأسعار والتزامهم بالبيع على حسب السعر المعلن من الحكومة، لافتة إلى أن الحملات استهدفت المناطق التي تحتوي على أسواق وهايبرات كبيرة للتأكد من الأسعار.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم التحفظ على كميات كبيرة من الزيت تباع بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر لبعض التجار لعدم إعلانهم عن أسعار السلع التي يتداولها المواطنون.

وأشارت إلى أن الحملات تستمر على مدار اليوم والساعة لمراقبة عملية البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية لمتابعة مدى التزام التجار بقرارات الحكومة ومنع احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة.

وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين وتعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.