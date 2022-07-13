«حماية المستهلك» : حملات على مواقف السيارات لمتابعة التسعيرة الجديدة بعد ارتفاع البنزين والسولار

كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة تسعيرة الأجرة لكل المواقف في مختلف محافظات الجمهورية بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

ووفقا للمصدر، فإن الجهاز يشكل حملات مكثفة من خلال التنسيق مع المحليات في المحافظات لشن حملات مكثفة على مواقف السيارات الإقليمية والداخلية داخل المراكز والمحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريح، للمال، أن رئيس جهاز حماية المستهلك عقد اجتماعًا عقب إعلان تحريك أسعار البنزين والسولار، صباح اليوم، مع مديري أفرع الجهاز بالمحافظات لشن حملات مفاجأة على مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة بعد الزيادة.

وأشار إلى الجهاز أيضًا سيقوم بشن حملات على محطات الوقود لمتابعة مدى التزام أصحاب المحطات بتمويل السيارات وعدم وجود نقص في المواد المستخدمة في تمويل السيارات،

لافتًا إلى أنه في حال عدم تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم تحرير محاضر سلوك خادع تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.