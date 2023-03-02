«حماية المستهلك»: حملات على مواقف السيارات للتأكيد على عدم رفع الأجرة.. وإحالة المخالفين للنيابة

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن كافة أفرع الجهاز ستقوم بحملات تفتيشية بالتعاون مع الحكم المحلي كلا في محافظته على مواقف السيارات للتأكيد على سائقي السيارات بعدم رفع تعريفة الركوب المقررة من المحافظين، بعد تحريك أسعار البنزين.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت فى بيان عن زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والمازوت وغاز السيارات وتثبيت أسعار السولار والمازوت المورد لقطاعات الكهرباء والصناعات الغذائية .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز سيقوم بمراقبة كافة المواقف المتواجدة بين المحافظات و في حالة ضبط أي سائق يقوم برفع التعريفة دون زيادة مقررة من الجهة المسؤولة عن رفع الأجرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحاضر لعرضه على النيابة العامة.

وأشارت إلى أن السائق الذي يقوم برفع التعريفة يتم محاسبته لمخالفة قرارات السادة محافظي الأقاليم، لافتة إلى أن الأجرة مسعره طبقا لقرارات المحافظين وأي ارتفاعات في التعريفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الحكومة أرجعت فى بيان أصدرته وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

واتخذ القرار عقب عقد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتماعها الذي يتم بشكل ربع سنوى والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، و6000 جنيه سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز .

وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .