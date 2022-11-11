«حماية المستهلك»: حملات على الأسواق والمحال التجارية.. واستخدام «الضبطية القضائية» مع المخالفين

أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة التخفيضات في «الجمعة البيضاء».

ووفقا للمصدر فإن رئيس الجهاز يتابع الحملات في كافة محافظات الجمهورية، لمتابعة التزام التجار بالأسعار والتخفيضات وتوافر السلع الغذائية داخل المحال التجارية والأسواق، وعدم نقص أي سلعة.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن عملية الرقابة تتم من خلال التعاون مع عدة جهات أبرزها التموين، والرقابة الإدراية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام بالسعر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، أكد على أفرع الجهاز المجاورة للمحافظات التي لايوجد بها أفرع بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات اللازمة مع الجهات لضبط عملية البيع والشراء ومتابعة الأسعار.

وأكد المصدر أن هناك متابعة للسلع على مدار الساعة، حرصا من الجهاز على توافر السلع وعدم بيعها بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن الجهاز يستخدم الضبطية القضائية في عملية المتابعة والرقابة على الأسواق.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، يواصل تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأي مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار.

ويتم تحرير المحاضر اللازمة لمن يحاول التلاعب وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضى أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.