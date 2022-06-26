«حماية المستهلك»: حملات رقابية على مدار 15 ساعة يوميا وقنوات عديدة لتلقي الشكاوى

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عيد الأضحى مناسبة دينية اجتماعية لها استعدادات خاصة للتأكد من عدم نفاذ أي منتج بالأسواق، قد تكون هذه المنتجات ضارة بالمستهلك أو يمارس عليه أي سلوك خادع.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن جهاز حماية المستهلك يُعتبر جهازا راسخا ومستقرا، إذ بدأ نشاطه في أن يكون واضحًا للجمهور، بالإضافة إلى أن له دورًا مهمًا ليس فقط في تلقي الشكاوى لكن في رصد الظواهر المختلفة للحفاظ على المواطنين من أي سلوك خادع.

وأشار إلى الحملات الرقابية التي يقوم بها الجهاز مستمرة طوال الوقت على مدار 15 ساعة يوميا، لافتا أن طبيعة عمل هذه الحملات يكون عبارة عن جزء منها موجه، والأخر مرتبط بالحدث والظواهر.

وتابع أن الجهاز يتلقى الشكاوى عن طريق قنوات متعددة من خلال الخط الساخن وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

ويشدد الجهاز الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما مر جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، وتم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة بالعديد من المحافظات.