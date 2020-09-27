حماية المستهلك: حل 1624 شكوى متعلقة برد 25% من قيمة اشتراك باصات المدارس

قال :"أنا مستغرب من أن المؤسسة التعليمية تضطهد الطلاب لمطالبته بحقه".

أكد الدكتور، أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقي نحو 1624 شكوى من أولياء أمور الطلاب ضد المدارس التي لم تلتزم بقرار جهاز حماية المستهلك في رد 25% من قيمة اشتراكات الباصات بالمدارس والجامعات.

وقال فرج خلال اتصال هاتفي مع عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر إن الجامعات الدولية التزمت بالقرار، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهدف التواصل مع المدارس للتأكيد على سرعة رد المبالغ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار فرج الي أن ولي أمر الطالب يخشي على ابنه من اضطهاد المدرسة نتيجة التقدم بشكوى ضدها، مضيفا: “أنا مستغرب من أن المؤسسة التعليمية تضطهد الطلاب لمطالبته بحقه”.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وأوضح فرج أن العقوبة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلي مليون جنيه في الشكوي الواحدة .

وأضاف فرج، أن الجهاز تلقى ردوداً من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية و الخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس وقيامهم بإعلام أولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقاً لقرار مجلس الإدارة وأكثر المحافظات التزما هي الإسكندرية.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك واضح جدا في بنوده وأن أي خدمة مقدمة للمستهلك لم تقدم بالشكل المطلوب يتم رد المبالغ التي تم صرفها مقابل تلك الخدمة.

كان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل .

وأوضح أنه بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .