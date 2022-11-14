«حماية المستهلك»: حل مشكلة أسعار السيارات قريبا

توقع المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، حل مشكلة أسعار السيارات الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس الجهاز بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين، قائلا: «هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق ونصيحة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات اهدوا ومتقارنوش بالأسعار دلوقتي».

وأضاف أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي وسنعود للأسعار الأصلية للسيارات.

وتابع أن الأيام القادمة سيزيد حجم المعروض من السيارات، كما أن مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين ممكن يدخل نصف مليون عربية وكله هيشتري سيارات.