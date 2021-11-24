اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك: جزء من عروض الجمعة البيضاء والبلاك فرايدي وهمي وغرامة المخالفة 2 مليون جنيه (فيديو)

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك أن شكاوي السلع المعمرة تمثل 32٪ من إجمالي الشكاوي التي يتلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطنين ، و يتم حل الشكوي خلال 3 ايام من تلقي الشكوي ، كما إن نسبة الاستجابة لحل…

محمد مجدي 1:40 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 1:40 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

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قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك أن شكاوي السلع المعمرة تمثل 32٪ من إجمالي الشكاوي التي يتلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطنين ، و يتم حل الشكوي خلال 3 ايام من تلقي الشكوي ، كما إن نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 %، وبنسبة 6٪ يتم اللجوء إلي جهات تحكيم خارجية ، والغرامات تصل إلي 2 مليون جنيه .

و أضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن إثبات العروض الوهمية صعب جدا، ولكن على المستهلك التقدم بالشكوى وتوضيح سعر قبل وبعد للمنتج .

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و تابع أنه فى حالة أن يكون الاعلان مضلل وسلوك خادع للمستهلك بعروض وهمية يتم تغريم التاجر وذلك عن طريق مباحث التموين كما أن الحد الأقصى للعقوبة تصل إلي ضعف سعر المنتج اي كان .

و لفت إلى أن جزء من العروض الموجودة في الجمعة البيضاء، أو البلاك فرايداي عروض وهمية وتوجد مخالفة صريحة معروفة لدى العاملين في الجهاز اسمها سلوك خادع أو مضلل للمستهلك ، وهي جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك بعقوبة شديدة .

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وأشار إلى أن السلاسل الكبرى هي الأكثر التزاما من صغار التجار ، حيث أن هناك قطاع رسمي وقطاع غير رسمي حديثة مثل السلاسل التجارية والتجارة الغير تقليدية، ونظام التشغيل التجارة الحديثة هي الأكثر التزاما، التي تطبقها السلاسل الكبري ، كما أن مخالفة الأوكازيون الوهمى تتم في سلاسل تجارية حديثة الإنشاء.

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وعن نقص المعروض من السيارات في مصر ، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه خلال 6 شهور من الأن لن تكون هناك ازمة في نقص السيارات في مصر ، و ذلك بعد تطبيق قرار الإعلان عن سعر و مواصفات السيارة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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