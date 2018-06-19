حماية المستهلك: توافر منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

كتب- محمد مجدي وأحمد اللاهوني: وصل اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، سوق العبور، وذلك عقب انتهاء جولته المفاجئة، اليوم، فى مجمع مواقف عبود، فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية ومنتجات والخضراوات والفاكهة، والتأكد من عدم مغالاة…

كتب- محمد مجدي وأحمد اللاهوني:

وصل اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، سوق العبور، وذلك عقب انتهاء جولته المفاجئة، اليوم، فى مجمع مواقف عبود، فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية ومنتجات والخضراوات والفاكهة، والتأكد من عدم مغالاة التجار فى الأسعار، وكذلك متابعة الأسواق ومواقف الميكروباص لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، سوق العبور بمرافقة المدير التنفيذي لسوق العبور والأجهزة الرقابية، واطمأن على توافر جميع المنتجات وقيام تجار التجزئة بشراء احتياجاتهم من المنتجات بالجملة لطرحها للمواطنين فى مختلف المناطق، كما طالب التجار بعدم المغالاة فى الأسعار وحصولهم على هامش ربح بسيط لتخفبف العبء عن المواطنين فى إطار الحرص على مصلحة المستهلك فى ظلِّ الظروف الحالية محذرا من التلاعب فى المنتجات أو المغالاة دون أى مبررات.

كما طالب “عبدالمعطى” من المسؤلين بالجهاز التنفيذي لسوق العبور بإمداد جهاز حماية المستهلك بشكل يومى بأسعار منتجات الخضراوات والفاكهة على أن يقوم جهاز حماية المستهلك بنشرها على موقع الجهاز يوميا لتكون بمثابة تسعيرة استرشادية للمواطنين حتى لا يقع المستهلك فريسة لجشع التجار.

وأكد عبدالمعطى استمرار تكثيف الحملات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الأسواق والتأكد من توافر كل السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أول بأول، وأنه فى حالة تلاعب أى شخص يستطيع المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز “19588”.