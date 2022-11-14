«حماية المستهلك»: توافر الأرز بـ15 جنيهًا للكيلو.. وحملات رقابية على المحال والأسواق

يكثف الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الشرقية، حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع أمام المستهلكين، وعدم وجود أي احتكار للسلع من قبل التجار.

قال مصدر بجهاز حماية المستهلك، إن الفرع يشن حملات رقابية على المحال التجارية الكبيرة والأسواق في 27 مركزًا للمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بعملية الرقابة والتفتيش على السلع، لافتًا إلى أن الحملات تستهدف توافر السلع والأرز الأبيض.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من خلال المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق والسوبر ماركت في أنحاء مراكز محافظة الشرقية، تبين توافر السلع الغذائية بما فيه الأرز الأبيض بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمنع احتكار السلع وتداول محصول الأرز من مكان لآخر دون وجود ما يفيد أو يثبت نقله، لافتًا إلى أنه في حال ضبط أي سيارة محملة بالأرز يتم مصادرتها وتحرير المحاضر اللازمة لإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، أنه يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز ولا يوجد عجز في المحصول، لافتا إلى أن المشكلة بسبب «أشباه التجار» الذين تسببوا في ممارسات غير سليمة، وتسببوا في خلق الأزمة بسبب محاولات التربح.

وأضاف أن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين في الأزمة الأخيرة، مضيفًا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدًا.

وتابع أن المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار في جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، لافتا إلى أن الجهاز اكتشف أن كل شخص يمتلك 20 ألف جنيه يقوم بشراء الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز.