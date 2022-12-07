«حماية المستهلك»: تواجد أفرع الجهاز بالأسواق والمحال لمراقبة أسعار السلع وعدم احتكارها

تواجدت الأفرع التابعة لجهاز حماية المستهلك على مستوى محافظات الجمهورية لمراقبة الأسواق والأسعار وتوافر السلع الغذائية أمام المواطنين وعدم احتكارها.

قالت مصادر مسئولة في الجهاز لـ«المال»، إن أفرع الجهاز شنت حملات على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة عملية بيع السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المعلن عنها، لافتة إلى أن عملية المراقبة تتم بشكل مفاجئ على تجار الجملة لضبط أي مخالفات.

وأضافت المصادر، أن الجهار قام بالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة، وعدم البيع بأسعار مرتفعة أو عشوائية.

وأشارت إلى أنه من خلال الحملات المكثفة التي بدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء ومستمرة حتى الآن تبين توافر الأرز الأبيض أمام المواطنين بكميات كبيرة، لافتة إلى أن هناك بعض الشكاوى من ارتفاع أسعار الزيت ويعمل الجهاز على ضبطها خلال الأيام المقبلة.

وتابعت المصادر، أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، يراقب عملية بيع السلع الغذائية وتوافرها من خلال غرفة عمليات مشكلة وتعمل على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه يقوم بالاتصال العشوائي ببعض المواطنين الذين تقدموا بشكوى للجهاز للتأكد من حلها.

وأكدت أن الجهاز لن يدخر جهدا في حل أزمة المواطنين والشكاوى الواردة منهم، لافتة إلى أن غرامة احتكار السلع تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه ويطبقها الجهاز على المخالف.