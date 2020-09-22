اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك : تلقينا 79000 استفسار و2200 شكوى حول مبادرة «ما يغلاش عليك»

وأشار إلى أن الجهاز قام بالرد على كل الاستفسارات من خلال مجموعات التواصل عبر تطبيق واتس آب، وكافة الوسائل التكنولوجية
منى عبدالباري 8:33 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 8:33 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أكد اللواء أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى 79 ألف استفسار، و2200 شكوى حول مبادرة ما يغلاش عليك منذ إطلاقها.

وأشار إلى أن الجهاز قام بالرد على كل الاستفسارات من خلال مجموعات التواصل عبر تطبيق واتس آب، وكافة الوسائل التكنولوجية، كما قامت يمتابعة الشكاوى جميعها، وحلها.

ولفت إلى أن الشكاوى كان بعضها غير صحيح وتم التأكد من ذلك.

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جاء ذلك في حفل تكريم مساء الثلاثاء لـ9 شركات حققت أعلى مبيعات بالمبادرة، من خلال 4 وزارات هي المالية، والتموين، والتخطيط، والتجارة.

والشركات التي تم تكريمها هي مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

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وأيضا شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وذلك عبر منحها درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.

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بقلم منى عبدالباري

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