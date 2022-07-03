«حماية المستهلك»: تكثيف الحملات على الأسواق والمناطق الصناعية خلال عيد الأضحى

كشفت مصادر مسئولة بالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، تفاصيل اجتماع الأجهزة التفيذية مع مسئولي الجهاز لوضع خطة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة في المحافظة خلال فترة عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك تأتي بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ووفقا للمصادر فإن مسئولي جهاز حماية المستهلك بالشرقية اجتمعوا مع الأجهزة الرقابية وومثلي وزارة التموين والصحة لوضع خطة مراقبة الأسعار وعدم احتكار السلع، لافتة إلى أن مسئولي الجهاز عرضوا الخطة التي وضعوها لمراقبة الأسواق.

وأضافت لـ«المال»، أن الفرع الإقليمي بدأ في تنفيذ غرفة العمليات والتي ستعمل على مدار24 ساعة طوال أسبوع عيد الأضحى بالشرقية، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين رؤوساء مجالس المدن في 27 مركزا لشن حملات مكثفة على الأسواق.

وأشارت إلى أن الخطة شملت المراقبة على المناطق الصناعية الأكثر صناعة للمنتجات الغذائية بالمحافظة، وكذلك التفتيش على مصانع «الفسيخ والرنجة والأسماك»، مؤكدة أنه في حالة ضبط منتجات فاسدة سيتم تحرير محاضر فورية للمضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم.

وتابعت إن رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية كلف جميع إدارات الفرع برفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أسبوع عيد الأضحى لمنع أي حالات احتكار السلع أو بيع المنتجات بأسعار مرتفعة وعدم استغلال المواطنين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

كما يشن الجهاز العديد من الحملات على الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا للغش والاحتكار، تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.