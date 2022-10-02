حماية المستهلك: تكثيف الحملات تزامنا مع بدء الدراسة ولا توجد شكاوى بشأن الكتب

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كثف حملاته منذ بداية الأسبوع الجاري على مضارب الأرز، وحلوى المولد النبوي، والمكتبات الدراسية التي تبيع الكتب المدرسية للطلاب، وذلك للتأكد من إعلان الأسعار وعدم بيعها بأسعار مرتفعة.

ووفقا للمصدر، فإن الجهاز قام بالمرور على مضارب الأرز لمتابعة موقفهم من الأرز الأبيض بعد تقشيرة، لافته إلى أن المضارب تستلم كميات من الأرز الشعير من قبل التجار وتقوم بتقشيرها وتسليمها لهم مرة أخرى.

وأضاف المصدر لـ”المال”، أن الجهاز لم يستقبل أي شكاوى تتعلق بالأرز السائب والمعبأ من المواطنين، خاصة بعد المتابعة الجيدة من الجهاز والجهات المعنية بالمراقبة على الأرز.

وأشار إلى أن حصاد محصول الأرز والذي بدأ منذ أيام مضت يساهم بشكل كبير في توفير كميات من الأرز، مضيفة أن هناك التزاما من التجار بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح أن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ومراقبة الباعة الجائلين بجوار المدراس تزامنا مع بدء العملية الدراسية حفاظا على صحة الطلاب.

وأكد أن الجهاز وضع خطة لمتابعة الكتب المدرسية في المكتبات لتوفيرها للطلاب، مضيفة أن الجهاز طالب أصحاب المكاتب بالإعلان عن أسعار الكتب في مكان واضح للطالب وولي الأمر.

وعن متابعة حلوى المولد، أشار إلى أنه من خلال التنسيق مع التموين والصحة، تم المرور على العديد من المصانع المتخصصة في صناعة الحلوى، والتأكيد عليهم بالالتزام بالشروط أثناء عملية التنصيع للحفاظ على صحة المواطنين.

كانت «المال» قد نشرت تحديد جهاز حماية المستهلك للمحافظات الأكثر مخالفات خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال التقارير الواردة للجهاز بشأن كل محافظة والمخالفات المتواجدة بها، بناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز بمعرفة كميات المضبوطات وأنواع المخالفات التي يحررها الجهاز على مدار اليوم.

وكشفت مصادر مسئولة داخل الجهاز، أن المحافظات الأكثر مخالفات هي «كفر الشيخ، والقليوبية، والشرقية، والوادي الجديد، والسويس».

يشار إلى أن الحملات تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وهيئة الأغذية بوزارة الصحة، لضبط السلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير المحاضر للمخالفات التي تم ضبطها.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن المخالفات تنوعت ما بين احتكار سلع، وضبط سلع غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى البيع بأزيد من السعر المعلن.

واحتلت محافظة كفر الشيخ مقدمة المحافظات التي تم ضبط فيها نحو 15 مصنعا لتصنيع حلوى المولد مخالفة للاشتراطات الصحية والقياسية خلال عملية التصنيع.

محافظة القليوبية احتلت المرتبة الثانية للمصانع التي تم ضبطها مخالفة للاشتراطات وتقوم بتصنيع حلوى لا تصلح للاستخدام الآدمي، لافتة إلى أنه تم ضبط نحو 22 مصنعا والتحفظ على الحلوى المتواجدة بداخله بمعرفة الصحة وشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وجاءت محافظة السويس في المرتبة الثالثة، إذ تم ضبط فيها حوالي 10 أطنان دقيق مجهول المصدر، و1000 علبة سجائر مستوردة، و1.5 طن جمبري وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى نصف طن دواجن، وكميات كبيرة من زيوت السيارات، وعصائر منتهية الصلاحية.

وفي محافظة الشرقية التي احتلت المرتبة الرابعة، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك من ضبط حوالي 3 آلاف لتر زيوت سيارات، وألبان وعصائر منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة من الدقيق المدعم، بالإضافة إلى ضبط نحو 5 أطنان أرز أبيض يتم بيعه بسعر أعلى من معدله الطبيعي.

واحتلت محافظة الوادي الجديد، المرتبة الخامسة، بعد أن شنت الجهات الرقابية بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة تم فيها ضبط أعداد كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير نحو 40 محضرا لعدم توافر الشهادات الصحية داخل المنشآت مثل المخابز والمطاعم والمحال التي يجب توافر تلك الشهادات فيها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شن خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 779 حملة على مستوى محافظات الجمهورية.