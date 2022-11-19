«حماية المستهلك»: تكثيف الحملات الرقابية لمنع احتكار الأرز.. وتحرير محاضر فورية للمخالفين

يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومضارب الأرز، لمنع أي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع لبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي.

كشفت مصادر لـ«المال»، أن الجهاز شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وأضافت المصادر أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، لافته إلى أن الهدف من عملية التنسيق هو متابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

وأشارت إلى أن الجهاز يكثف حملاته الرقابية على مدار اليوم بعد مد فترة العمل تنفيذا لقرار رئيس الجهاز لإحكام السيطرة ومنع التجار من احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار مرتفعة، مضيفة أنه في حال ضبط أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكدت المصادر أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، لافتة إلى أن الجهاز يعمل على حل الشكوى في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

ويناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.