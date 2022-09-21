«حماية المستهلك»: تقارير المحافظات تفيد التزام التجار ببيع الأرز بالسعر المٌعلن

أكد مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك أن كافة التقارير الورادة للجهاز من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، تفيد بالتزام تجار التجزئة والجملة والمحال التجارية ببيع الأرز الأبيض السائب والمعبأ بالسعر المحدد الذي أعلنته الحكومة الأيام الماضية.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يمر على تجار التجزئة للتنبيه عليهم في حالة شراء الأرز الأبيض من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، مؤكدا على الالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه الحكومة، وهو 15 جنيها للكيلو المعبأ و12 جنيها للسائب.

وأشار إلى أن أفرع الجهاز في المحافظات تتابع بيع الأرز على مدار اليوم والساعة من خلال حملات تفتيشه غير معلنة للتجار للتأكد من مدى التزامهم، وأنه في حالة وجود بيع بأزيد من السعر المقرر يتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة.

وطالب المصدر المواطنين في حالة تعرضهم لأي مشكلة تتعلق بسعر بيع الأرز، الاتصال بجهاز حماية المستهلك والإبلاغ عن التاجر المخالف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبرات في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر مسئولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر، فإن الجهاز يقوم بتوقيع التجار وأصحاب المحلات التجارية على تعهد يفيد بالتزامهم ببيع الأرز بالسعر المحدد والإعلان عنه داخل المحلات، مضيفة أن هناك التزاما من جميع التجار والمحال بنسبة 99% بقرار التسعيرة، ولم يتم تحرير أي محاضر حتى الآن للتجار أو المضارب.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه في حالة شراء التاجر للأرز بالتسعيرة القديمة وهو 19 جنيها للكيلو يتم التنبيه عليه للإعلان عنه وبيعه بالسعر الجديد 12 للسايب، و15 للمعبأ، لافتة إلى أن هناك التزاما بالتعلميات من التجار ولا يوجد أي اعتراض على البيع بالسعر الجديد.

وتابعت أن مضارب الأرز احتلت مقدمة الملتزمين بالتسعيرة الجديدة، بعد الهايبر والمحال التجارية، ولا يوجد تكدس على السلعة حاليا وتبين ذلك من خلال المرور المستمر على المحال والمضارب.

وأكدت المصادر أن مبادرة «كلنا واحد» ساهمت في توافر منتج الأرز بنسبة كبيرة مما ساعد على عدم وجود تكدسات على المحال ومضارب الأرز وتوافره في المحال والمضارب.

وأوضحت أن المواطنين يتراجعون عن شراء الأرز في حالة رفع سعره ويقومون بشراء كميات بسيطة وهذا تسبب في عدم تواجد الزحام على هذا المنتج، مؤكدة انتهاء أزمة الأرز عقب بدء حصاد الموسم الجديد.

ويجري جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبدأت الشركات المنتجة للأرز بسحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة التي كان يتراوح سعرها ما بين «20 وحتى 25 جنيها»، وطرحت عبوات حديثة بالأسعار الجديدة، وفقا لتصريحات سابقة لحازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.