حماية المستهلك: تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية

أحمد اللاهونىأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال فى ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة، كما يهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كل المتغيرات والتعامل

أحمد اللاهونى

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال فى ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة، كما يهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كل المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين للرد عليها فى الوقت المناسب بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعنى بحماية حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم، وذلك من خلال زيادة آليات تلقى الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كل الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا لليوم الثانى بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية –اونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف وذلك بحضور 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية.

وعلى الجانب التشريعى والقانونى أوضح ” عبد المعطى ” أن البرلمان المصرى تعامل بصورة إيجابية مع منظومة حماية حقوق المستهلك حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائية على قانون جديد يستهدف إيجاد آليات جديدة له ويضع نصوصاً قانونيه تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمه للمخالفات المرتكبه والواقع المجتمعى والاقتصادى، وكذلك تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابط التعامل معها فى إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكترونى من المخاطر التى يتعرض لها فى الشراء عن بعد، إضافة الى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والاعلانات المضللة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا تعظيم الجهود على كل المستويات الدولية والإقليميه والمحلية لتكون منظومة حمايه المستهلك هى منهج عمل وثقافه مجتمعات من خلال تعاونكم ودعمكم ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضوابط قانونيه واضحة وتشريعات اكثر ملاءمة للواقع وتطبيقا للقانون بدقه وشفافيه، وعلى أن يواكب ذلك اجراءات مؤسسيه رقابيه وتنظيميه واداريه تستهدف توعية المواطنين وضبط السوق وتوفير الحمايه لهم.

وقدم اقتراحا باعتبار حماية حقوق المستهلك هى أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الشرائع السماوية والدساتير والقوانين وانه بشأن اليوم العالمى لحقوق المستهلك أقترح أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق المستهلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحده للتجاره والتنميه “الأونكتاد “وأن تنظم هذه الفعاليات وفق برامج وآليات تستهدف ابراز الجهود الدولية والوطنية على أن يتم تناوب الاحتفال بهذا اليوم كل عام فى دوله كى تنتشر هذه الثقافة وفى حالة الموافقه على هذا الاقتراح أدعوا حضراتكم أن تقبلوا دعوة جمهورية مصر العربيه فى إقامة الاحتفال بها العام المقبل.

وكانت دول أعضاء منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد أشادت بالكلمة التى التى القاها عبد المعطى خلال اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد وذلك بعدما أكد ” عبد المعطى ” أن مصر بكل مؤسساتها تسعى للعمل وفق استراتيجيات واضحة المعالم وآليات واقعية تسهم بصورة ايجابيه فى نجاح منظومه حمايه حقوق المستهلك.