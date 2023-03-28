«حماية المستهلك» تضبط 200 كيلو سمك غير صالح للاستخدام و 100 علبة سجائر مهربة

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة الأسواق منها الصحة والتموين والرقابة الإدارية والحكم المحلي حملات مكثفة على المحال التجارية والصيدليات والأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع بالسعر المعلن عنها خلال شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت الصيدليات ومحال بيع اللحوم والدواجن الحية والجمدة في مختلف المحافظات للتأكد من جودة المعروض حفاظا على أرواح المواطنين، لافتة إلى أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد في الأسواق للتأكد من البيع بالسعر المعلن.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 105 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 100 علبة سجائر مهربة، وضبط 200 كيلو سمك غير صالح للاستخدام الأدمي داخل عددا من المحال كلا في قطاعه.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 35 كيلو مصنعات دواجن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو حلويات شرقية منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 235 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية، وضبط 30 لتر عصائر بها تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 150 كيلو جرام سكر مجهول المصدر.

ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.