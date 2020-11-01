حماية المستهلك : تسوية 415 شكوي بقيمة 18 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إن المجلس قام بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين ، منهم 30 شكوى فى مجال السيارات و 385 فى…

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إن المجلس قام بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين ، منهم 30 شكوى فى مجال السيارات و 385 فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف “سمير” في بيان اليوم أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس إدارة حماية المستهلك قد أصدر 17 قرارا بإصلاح السيارة ، وإصدار قرار باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها فى 9 شكاوى .

وقرار بتسليم السيارة وقرار بمنح قيمة إيجارية للشاكي ، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوما فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره فى 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعة ، منها 177 قرارا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية و 165 قرارا بالإصلاح، و 27 قرارا بتسليم المنتجات .

وناشد سمير جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم إلي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية .