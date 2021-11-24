حماية المستهلك: تدخلنا في أزمة فودافون طبقا للقانون والمشهد كان قاسيا

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك إن سبب تدخل الجهاز في واقعة الاعتداء على مواطن داخل أحد فروع شركة فودافون يأتي طبقا للمادة رقم 2 البند 4 من قانون حماية المستهلك والذي ينص على الحفاظ على الكرامة الشخصية للمستهلك…

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك إن سبب تدخل الجهاز في واقعة الاعتداء على مواطن داخل أحد فروع شركة فودافون يأتي طبقا للمادة رقم 2 البند 4 من قانون حماية المستهلك والذي ينص على الحفاظ على الكرامة الشخصية للمستهلك وما حدث في واقعة مشادة إحدى شركات الاتصالات كان شبهة اعتداء على كرامة شخصية للمستهلك .

و أكد حسام خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن جهاز حماية المستهلك رصد الواقعة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، و المشهد كان قاسي وتم استدعاء ممثلي الشركة فورا للوقوف على أسباب حدوث الواقعة وابلغنا الشركة بأنهم تأخروا في إصدار البيان لكشف ملابسات الواقعة .

وأضاف حسام أن الجهاز يدافع عن حق المستهلك، وشركة فودافون وضحت حقيقة ما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات حياة مرتكب المخالفة، وطالبنا ممثلي الشركة بعرض سياسة إرضاء وخدمة العملاء ووعدونا بتحسين الأداء وتركيب صوت للكاميرات في الفروع “.

وكانت شركة فودافون مصر، أعلنت السبت عبر حسابها الرسمي علي صفحة فيسبوك، انتهاء التحقيق في ملابسات المشاجرة التي تمت بين أحد عملائها وموظفي خدمة العملاء في فرع الشركة بسيلفر مول في منطقة التجمع الخامس.

وقالت الشركة، في بيان: “قامت فودافون باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق، وتم التصالح رسميًّا بخصوص الواقعة”.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا، مساء الجمعة، مقطع فيديو يشير إلى نشوب مشاجرة بين أحد عملاء فودافون وموظفي خدمة عملاء أحد فروعها بمنطقة القاهرة الجديدة، تبادلَ فيه الطرفان على إثرها التعدي بالضرب والسباب.