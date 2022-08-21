«حماية المستهلك»: تخفيض زمن انتظار الشكاوى على الخط الساخن إلى 5 دقائق فقط

كشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، عن نسبة استقبال الجهاز للشكاوى منذ بداية عام 2022 حتى الآن، والتي تتعلق بجميع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأسعار.

ووفقا للمصدر، فإن الجهاز استقبل نحو 150 ألف شكوى منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مضيفا أن نسبة حل هذه الشكاوى بلغت 92% بعد فحصها من اللجان المختصة داخل الجهاز.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن «19588» أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية «فيسبوك» على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته بتخفيض متوسط زمن حل الشكاوى لـ10 أيام، بجانب تخفيض مستوى زمن حل شكاوى السلع المعمرة لـ3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة لـ5 دقائق على الخط الساخن.

ويأخذ رئيس الجهاز يوميا 10% عينات عشوائية من الشكاوى العامة التي يستقبلها الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار سلع معينة ويتابعها بنفسه مع المواطنين، وفقا للمصدر.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على جميع المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وتستمر الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل.

إضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.