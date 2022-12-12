«حماية المستهلك»: تحرير 82 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك عدة حملات على الأسواق للتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة بالجهاز لـ«المال».

قالت المصادر، إن الحملات التي شنها الجهاز على الأسواق في المحافظات أسفرت عن تحرير 82 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار لبعض التجار في الأسواق.

وشددت الحملات على التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح ليشاهده المستهلك والتأكد من السعر الحقيقي التي أعلنت عنه الحكومة للسلع، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اتجاه المخالفين وجار عرضهم على النيابة العامة.

وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين وتعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.