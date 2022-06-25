«حماية المستهلك»: تحرير 53 محضرا للمحال والمخابز لعدم الإعلان عن الأسعار

شن جهاز حماية المستهلك حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية، حرصا منه على التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بجميع أنواعه.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها عدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك، المحلات والأسواق التجارية، والمخابز، إذ أسفرت عن تحرير 53 محضرا عدم الالتزام بقرارات الجهاز.

جدير بالذكر أن الحملات تأتى بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وحرر أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محاضر للمخالفات التي تم رصدها، إذ تنوعت ما بين: «عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير، والبيع بأزيد من السعر المعلن».

كما جاء في المحاضر: «مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحُر»، وتم عمل محاضر بالمخالفات تمهيدا لعرضها على النيابة لاستكمال الإجراءات.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.