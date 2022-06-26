«حماية المستهلك»: تحرير 49 محضرا في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز

قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة وموسعة استمرارا منه على ضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة صورة.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تأتي بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها عددا من أعضاء جهاز حماية المستهلك المحلات والأسواق التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 49 محضرًا.

من جانبهم، قام أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التى تم رصدها وتنوعت ما بين: «عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير، والبيع بأزيد من السعر المعلن، ومخالفة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحُر».

وتم عمل محاضر بالمخالفات تمهيدا لعرضها على النيابة لإستكمال الإجراءات، إذ يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.