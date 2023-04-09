«حماية المستهلك» : تحرير 41 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية لمتابعة إعلان التجار عن أسعار السلع الغذائية المعروضة ومراقبة المعروض للمستهلكين.

وقالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت جميع محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.

وأضافت المصادر –في تصريحات خاصة لـ«المال»– أنه تم المرور على جميع المحال التجارية المتواجدة في الأسواق وخارجها تحديدا في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين من خلال أعضاء الجهاز المترجلين بالتعاون مع الجهات الرقابية المشار إليها للدخول المفاجئ على المحال والتفتيش على الإعلان عن أسعار السلع.

ولفتت إلى أنه خلال المرور على المحال المخصصة لبيع اللحوم والدواجن تم ضبط حوالي 16 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدامي للمواطنين، لافتة إلى أنه تم تحرير 41 محضرا لعد الإعلان عن أسعار السلع وعدم حمل شهادات طبية لعدد من المحال التجارية ومحال الأغذية في المحافظات.

وأشارت إلى أن هناك توجيهات بالتواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونها أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.