«حماية المستهلك»: تحرير 29 محضرا والتحفظ على 70 كيلو لحوم فاسدة في بني سويف

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المنشآت الطبية بمدينة بني سويف، من خلال التعاون مع مديريتي التموين، والصحة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين.

وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئة وصحية متنوعة، شملت 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضرين لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية.

كما تمكنت من تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و 6 محاضر لعدم إصدار فواتير، فصلا عن تشميع ثلاجة لحفظ اللحوم، و التحفظ على 70 كجم غير صالحة للاستهلاك.

وخلال الحملة تم إغلاق معمل تحاليل طبية لإدارته بدون ترخيص، وعدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية بداخله، وجار تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفين.