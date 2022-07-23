«حماية المستهلك»: تحرير 244 محضرًا في حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بالمنيا

يشن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على العديد من المحافظات، حرصا منه على صحة وسلامة المواطنين، ومنع صور الغش التجاري، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين، من السلع والمواد الغذائية.

جدير بالذكر أن الجهاز يتصدى لجميع أنواع المخالفات التي تتم في الأسواق التجارية والمحلات والمنشآت الطبية، لتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين، وتحرير المخالفات، والتحفظ على المضبوطات.

وقام طه الفلاح، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة المنيا، بشن حملة مكبرة على المحلات في جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، أسفرت تلك الحملة عن تحرير ٢٤٤ محضرًا متنوعًا، إذ جاءت المخالفات كالتالي:

تحرير 5 محاضر تموين متنوع بيع مواد غذائية دون فواتير – بيع سلع محظور تداولها بالأسواق الحرة، و4 محاضر صحة متنوعة، و217 إزالة إدارية، و18 محضر إشغال طريق.

وقال طه الفلاح، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة المنيا، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الطبية.

وأضاف في بيان له، أن الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين يأتي على رأس أولويات الجهاز.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.