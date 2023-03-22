«حماية المستهلك»: تحرير 131 محضرا لعدم إعلان التجار عن أسعار سلع «رمضان» بالمحافظات

أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، توجيهاته لمديري أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة البالغ عددها حوالي 20 فرع بالتواجد المكثف منذ بداية اليوم حتى انتهاء شهر رمضان لمنع التلاعب بالأسعار واحتكارها لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

قالت المصادر إنه تم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية في المحافظات المختلفة لمشاركة الجهاز في حملاته على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية بمختلفة أنواعها للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين حفاظا على سلامة المواطنين ومنع بيع أي سلع منتهية الصلاحية.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات استهدفت كافة المحافظات من خلال أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المختلفة للتأكد من إعلان التجار أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك لمعرفة أسعار تلك السلع طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 131 محضرًا بمعرفة رجال الضبطية القضائية لعدم الاعلان عن الأسعار.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة طوال شهر رمضان منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً لمتابعة الأسعار والسلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.