حماية المستهلك : تحرير 121 مخالفة لمعارض سيارات خالفت قرار الإعلان عن الأسعار

اعتباراً من 11 نوفمبر وحتى 25 من الشهر ذاته.

أعلن جهاز حماية المستهلك الإثنين، تحرير 121 مخالفة لمعارض سيارات خالفت قرار الإعلان عن الأسعار

وأوضح الجهاز في بيان أن ذلك “استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي قد تضر بحقوقهم”.

ولفت أن تحرير المخالفات تم بالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل: مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية”.

وأوضح أن أفرع الجهاز حملات شنت طوال الأسبوعين الماضيين اعتباراً من 11 نوفمبر وحتى 25 من الشهر ذاته على معارض السيارات للتأكد من التزام التجار بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (115 ) لسنة 2021 بشأن الإعلان عن أسعار السيارات والمواصفات الفنية لها في مكان ظاهر وواضح.

كما قام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (163 حملة) في (20 محافظة ) ، أسفرت عن تحرير (982 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 وبيانها كالتالي :



وشارك في الحملات أفرع الجهاز المشاركة بالحملات وهم ١٨ فرعا علي مستوي الجمهورية:



(فرع المنوفية – فرع كفر الشيخ – فرع البحيرة – فرع سوهاج – فرع الشرقية – فرع المنيا- فرع بورسعيد – فرع السويس – فرع الفيوم – فرع القليوبية – فرع بني سويف – فرع الإسكندرية – فرع أسيوط – فرع قنا -فرع أسوان – فرع الإسماعلية – فرع جنوب سيناء – فرع الدقهلية).

وجاءت الحملات متنوعة بمختلف المحافظات وبعض من نتائج الحملات جاءت على النحو التالي:



محافظة كفر الشيخ :



تم تحرير ( 66 محضرا) لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك

وتحرير( 38 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك.



محافظة البحيرة :



تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيع أدوية محظور بيعها خارج مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة إلي ضبط عدد سبعة منشآت طبية تدار بدون ترخيص .



محافظة سوهاج:



ضبط كمية من الأدوية المخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بأحد الصيدليات وكمية من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بالدفاتر الخاصة بذلك .



كما تم ضبط عدد (2 مركز ) للعلاج الطبيعي وعدد من الصيدليات لحيازة أجهزة طبية غير مصرح بإستخدامها وكيماويات منتهية الصلاحية ، وأدوية مجهولة المصدر وممنوع تداولها خارج المنظومة الصحية الحكومية ، وتم ضبط عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة.



محافظة بورسعيد:



تحرير (7 محاضر) لمعارض سيارات لعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار وفقاً لقرار جهاز حماية المستهلك وضبط أحد مكاتب الشحن لعدم وجود ترخيص.



محافظة الفيوم:



تحرير (11 محضرا ) لعدد من معارض السيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة، وتحرير ( 12 محضر) لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع والذبح خارج المجازر الحكومية.



كما تم تحرير (4 محاضر) لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتحرير محضر لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، وتم المرور علي محلات بيع الأجهزة الكهربائية والملابس للمراقبة علي جدية تنفيذ تخفيضات الجمعة البيضاء .

وفي محافظة القليوبية :



تحرير عدد (14 محضر ) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الإلتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة.



وتم استهداف مركز المستحضرات التجميل في نطاق المحافظه إشتهر بعرض منتجات مجهولة المصدر، وتؤدي لأضرار جسيمة لمن يستخدمها ، وتم ضبط (4500 قطعة) مستحضرات طبية وتجميل مجهولة المصدر، تم التحفظ عليها وإرسالها إلي معامل وزارة الصحة لفحصها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها .



محافظة بني سويف :



ضبط شخص ينتحل صفة طبيب وضبط أجهزة وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعي وكمية كبيرة من الكبسولات والأعشاب والمستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة بأحد المراكز الطبية الغير مرخصة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية تعمل بدون ترخيص ومخالفة الإجراءات الإحترازية.

وتحرير 8 محاضر لمعارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.



كما تم غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، وأكاديميتين للتمريض يعملون جميعًا بدون ترخيص وبدون إتباع الإجراءات الإحترازية ، وتم تحرير محاضر لمعامل تحاليل للعمل بدون ترخيص ومحضر لإحدى المستشفيات لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية .



محافظة الإسكندرية:



ضبط ( 26 معرضا) سيارات مخالف لقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن أسعار وبيانات السيارات والتحفظ على كمية من الهواتف والملابس مجهولة المصدر بعدد من المحلات التجارية، وتطبيق عقوبة الغرامه الفوريه ضد 13 محل تجارى لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، وضبط( 4 محال تجارية) متعددة النشاط التجاري وذلك لعدم وجود ترخيص.



تم المرور على عدد كبير من المحلات التجارية للتأكد من إلتزامها بشروط وتعليمات فترة تخفيضات الجمعة البيضاء والتأكد من وضع السعر الحقيقي قبل التخفيض وبعده، وتحرر عن ذلك (41 محضر) للمحلات المخالفة .



محافظة أسيوط:

تحرير (17 محضرا) ضد عدد من معارض السيارات لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار وبيانات السيارات .

محافظة قنا :



غلق ( 7 مراكز) طبية وعيادات ومعامل ومراكز أشعة وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بأحد محلات المستلزمات الطبية.

محافظة جنوب سيناء :



غلق منشأتين للسياحة إدارياً لعدم وجود تراخيص وتحرير ( 72 محضرا) لعدم وجود شهادات صحية و(16 محضرا) لنقص الإشتراطات الصحية أثناء التفتيش على المنشآت السياحية.



وكذلك تم ضبط كمية من السجائر المهربة جمركيا وتم تحرير( 25 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية وذلك للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار.



وغلق فندق لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية ، وتحرير محاضر لعدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وضبط خمور مستوردة لم يسدد عنها الرسوم الجمركية وملصق عليها بندرول مزور.