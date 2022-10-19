«حماية المستهلك»: تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحافظات

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية في جميع المحافظات لمتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي للمواطنين.

وقال مصدر داخل الجهاز، إن أفرع الجهاز في المحافظات قامت بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين، لافتة إلى أنه تم تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المخالفين.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن رئيس الجهاز شدد على مراقبة الإعلان عن الأسعار لعدم استغلال المواطنين والبيع بطرق مختلفة لدى التجار، مضيفا أن الهدف من الإعلان عن الأسعار هو توحيد السعر في المحال التجارية أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يتابع بشكل دوري عملية الأسعار التي تتعلق بالسلع الغذائية، مضيفا أن الجهازز يستقبل الشكاوى من خلال الأرقام التي أعلن عنها والصفحة الرسمية له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يعمل على حلها ومتابعتها مع المواطنين بشكل مستمر حتى الانتهاء منها.