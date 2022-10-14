«حماية المستهلك»: تحرير محاضر لبعض مخابز الفينو في الوادي الجديد لعدم وجود ترخيص

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مفاجئة بنطاق دائرة حى الزهور للاطمئنان على جودة المعروض وسلامته ومطابقته للمواصفات القياسية.

أسفرت الحملة عن عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين وتم تحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص لبعض المحلات ومخابز الفينو.

كما تم تحرير محضر نظافة لبعض المطاعم، إذ تم التنبيه عليه بالمرور على المطعم بعد 10 أيام من تاريخ الزيارة.

وأهاب الفرع الإقليمي المواطنين سرعه الإبلاغ عن أي مخالفات غير قانونية حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي ايمانا من الدولة في أحقية المواطن في الحصول على الغذاء بجودة عالية واهتمامها بمراقبة الأسواق وجودة المعروض ومكافحة المحتكرين للسلع والخدمات الغذائية.