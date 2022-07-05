«حماية المستهلك»: تحرير محاضر لبعض المخابز حفاظا على حقوق المواطنين في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مرورية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بقرى المنيرة والشركة 8 وبعض المخابز البلدية الموجودة داخل نطاق مدينة الخارجه.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تأتي للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقتة للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار، إضافة إلى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وتتم هذه الحملات بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، إضافة إلى بيع سلع غذائية وأدوية سليمة للمستهلكين.

وأسفرت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة سلوى مصطفى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، عن تحرير العديد من المحاضر منها: «إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز، وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ببعض المخابز».

تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وأهاب المكتب الإقليمي بمحافظة الوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات فى الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات على الأسواق بشكل دورى حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.