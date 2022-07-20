«حماية المستهلك»: تحرير محاضر عدم إعلان الأسعار لبعض المحالات في 3 قرى بالوادي الجديد

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته على الأسواق والمحال التجارية الفترة الحالية، لضبط الأسعار وعدم بيع السلع بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز المنهدس أيمن حسام الدين.

جهاز حماية المستهلك يشدد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، شن مكتب حماية المستهلك ببلاط في محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة التموين، حملة مرورية على بعض المحال التجارية بقرى: «البشندي، وذخيرة، وشمس»، للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن وجود بعض المخالفات مثل عدم إعلان عن الأسعار.

وأضافت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة، وتحويلها للجهات المتخصة بالتحقيق لتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف الفترة الماضية الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة سوق الدواء لضبط الأسعار ومتابعة الأدوية المقدمة للمواطنين، إذ يأتي ذلك إيمانا من الدولة بأحقية المواطن فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى درجة من الجودة.