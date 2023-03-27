«حماية المستهلك» تحرر 13محضرا في بني سويف لعدم الإعلان عن الأسعار

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف حملات مكثفة على الأسواق ومعارض أهلا رمضان المنتشرة في نطاق المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

وشارك جهاز حماية المستهلك الجهات الرقابة المعنية بمراقبة الأسواق مثل التموين ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، وذلك بهدف توحيد جميع الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا تضمنت 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 محضرا لعدم توافر الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، و7 محاضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية، إذ تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة وفقا لقانون حماية المستهلك.

وتضمنت الحملات تفقد سير العمل في عدد من معارض وشوادر «أهلا رمضان»، ومخازن التموين بناصر، وبعض المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كافة السلع ومتابعة حركة البيع والشراء.

جدير بالذكر أن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والسلع والمحال التجارية يأتي ضمن مكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومنع التلاعب في السلع الأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.