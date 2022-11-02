حماية المستهلك: بعض التجار يحاولون إثارة الفوضى فى السوق

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بعض التجار يحاولون في الوقت الحالي إثارة الفوضى في السوق، وهو ما يعمل الجهاز على تصديه طوال الوقت.

ولفت إلى أن الجهاز لا يتهاون مع أي تاجر يحاول إثارة الفوضى في الأسواق، فضلا عن محاولة مساعدة التجار المرتبكين من خلال مساعدته على السير بشكل قانوني.

وأضاف «حسام الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن السوق المصرية تمر بحالة من الارتباك الشديد في الوقت الحالي، والتاجر كان يجد العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تغير أسعار الصرف أكثر من مرة، وهو ما جعل البعض يحاول استغلال هذه الظروف ضد مصر.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الأرز يخضع لسعر محدد وجبري للتداول في الوقت الحالي، وكل السلاسل التجارية ملتزمة بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين.

وأكد أن فكرة تحديد كميات لكل شخص ليس السبب قلة المنتج وإنما أن بعض صغار التجار يشترون من السلاسل الكبرى ويبيعونها بسعر أعلى فيما بعد، ولذلك تم تحديد كمية لكل شخص لضمان تواجد السلعة لكل المواطنين.