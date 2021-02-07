اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك: بروتوكول مع المتاجر الإلكترونية لوصول المنتج بشكل قانوني

التجارة الإلكترونية في مصر نسبة مبيعاتها تتجاوز 60% من إجمالي مبيعات الأسواق
محمد مجدي 3:10 م, الأحد, 7 فبراير 21 3:10 م, الأحد, 7 فبراير 21

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أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة التجارة الإلكترونية جزء قليل منها منظم، وهناك سوق كبيرة غير منظمة، وأن التجارة الإلكترونية في مصر نسبة مبيعاتها تتجاوز 60% من إجمالي مبيعات الأسواق .

وقال حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في وزارة التموين ، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع التجارة الإلكترونية لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل قانوني يضمن حق المستهلك والمتجر .

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وأضاف حسام الدين، أن نسب تخفيضات موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي متروكة للتجار مع ضرورة تقديمها لمديرية التموين قبل الحصول على الموافقة بالمشاركة في الأوكازيون .

وأوضح أن دور جهاز حماية المستهلك الرقابة على المحال التجارية وتوقيع الغرامات على المخالفات المرتكبة، مشيرا إلى أن غلق المحال المخالفة هو دور وزارة التنمية المحلية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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