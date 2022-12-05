«حماية المستهلك»: بث مليون رسالة يوميا لتوعية للمواطنين بحقوقهم

بعث جهاز حماية المستهلك عدة رسائل على هواتف المواطنين لحثهم على ضرورة الحصول على فاتورة قانونية من البائع، وحرصا من الجهاز على توعية المواطنين بحقوقهم وفقا لقانون حماية المستهلك، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة لـ«المال».

ووفقا للمصادر فإن نموذج الرسائل التي تبعث في رسالة نصية على أرقام الهواتف المحمولة هي: «فاتورتك من حقك يجب الحصول عليها لضمان حقوقك».

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز خصص أكثر من نموذج من الرسائل التي ترسل للمواطنين يوميا وعلى مدار الساعة لحثهم على ضرورة الحصول على فاتورة قانونية دون إضافة أي أعباء مالية على السعر المعلن للسلعة.

وأشارت إلى أنه في حالة طلب مبالغ إضافية من التجار لإصدار فاتورة يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك فورًا.

وأكدت المصادر أن الجهاز تعاقد مع 4 شركات اتصالات في مصر لإرسال مليون رسالة نصية يوميا، لافتة إلى أنه يتم إرسال 250 ألف رسالة من كل شركة لذا قد تكرر الرسالة الواحدة لدى المستهلك مرتين طبقا لرقم الهاتف الخاص به.

ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.