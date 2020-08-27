حماية المستهلك : انهاء جميع شكاوى المواطنين المتعاملين بمبادرة «مايغلاش عليك»

أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنهاء شكاوي المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، مشيدًا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجَّار والصنَّاع في تذليل العقبات والعمل على تلافى ملاحظات المواطنين، بما يُسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك».

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن منافذ البيع الخاصة بمبادرة «ما يغلاش عليك» شهدت إقبالًا خلال الفترة الأخيرة، ونتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وزيادة عدد الشركات والتجَّار والصنَّاع الراغبين في الانضمام للمبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه التجربة الثرية فى اقتراح العديد من المبادرات الأخرى التى تسهم فى تحريك عجلة التجارة والصناعة بما يُساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والحفاظ على العمالة، بل وتوفير فرص عمل جديدة.

أشار أحد كبار التجار المشاركين فى مبادرة «مايغلاش عليك» ، إلى حرص التجَّار والصنَّاع على الانضمام للمبادرة التى تساعد فى زيادة حجم المبيعات خاصة فى ظل الخصومات التى تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة وتجذب العديد من المواطنين، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إضافة منتجات جديدة لقائمة المعروضات، بما يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط مع كافة الاطراف ذات الصلة بالمبادرة.